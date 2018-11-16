Жилищный спор: как в Чувашии хотели разделить семью

Чебоксары, , 10:51 — REGNUM В Канашском районе Чувашии отменено решение суда о выселении главы семьи из комнаты в общежитии. Судебное решение было принято после вмешательства прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе разбирательств установлено, что в 1995 году администрацией племенного птицеводческого завода «Канашский» его работнице была предоставлена комната в общежитии, в которой она проживает по настоящее время со своей семьей.

«Полагая, что граждане проживают в комнате незаконно, администрация завода обратилась в суд с иском об их выселении. В суде первой инстанции прокурор дал заключение об отсутствии оснований для выселения, поскольку между сторонами сложились фактические жилищные отношения, граждане приобрели право владения комнатой и не подлежали выселению без предоставления другого жилья. Районный суд иск удовлетворил частично, приняв решение о выселении только супруга нанимателя, поскольку, по мнению суда, на его вселение не было получено согласие администрации завода и проживающих в комнате граждан», — говорится в сообщении.

Была подана апелляция, так как гражданин вселился в комнату в качестве члена семьи, приобрел равное право пользования комнатой. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Чувашии удовлетворила апелляционное представление, решение суда о выселении главы семьи отменено и вынесено новое решение об отказе в иске.

Напомним, в 2012 году в Ядринском районе из бывшей ветеринарной станции, которая 15 лет была домом, пытались выселить многодетную семью. Выяснилось, что по документам барак, где прописана семья, вовсе не являлся жилым. В прокуратуре Чувашии тогда отмечали, что за семьёй сохраняется возможность взыскания стоимости неотделяемых улучшений, которые были сделаны за время проживания в спорном доме. Временно семья переехала к родственникам.