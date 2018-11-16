Все энергопредприятия СГК в Кузбассе подтвердили готовность к зиме

Кемерово, , 10:48 — REGNUM Семь кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании (СГК) получили Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2018−2019 годов.

«Таким образом, все электростанции и теплосетевые компании СГК в Кемеровской области прошли проверку министерских и региональных комиссий по подготовке к зиме», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью СГК.

Там же пояснили, что документы, подписанные заместителем министра энергетики Андреем Черезовым, получили Томь-Усинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ, ГТЭС «Новокузнецкая», Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ.

Известно, что готовность электростанций к осенне-зимнему периоду представители Минэнерго РФ, Ростехнадзора, МЧС, Системного оператора, администрации области, а также специалисты Сибирской генерирующей компании определяли по ряду параметров, связанных как с техническим состоянием оборудования, так и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок.

«Прежде всего комиссия изучала объемы и качество ремонта основного и вспомогательного оборудования, который начался на электростанциях СГК весной, еще до окончания предыдущего отопительного сезона. Проверялись также запасы топлива, их соответствие нормативам. Отдельное внимание комиссия уделяла проверке охраны труда, обеспечению персонала средствами защиты, спецодеждой», — отметили в СГК.

По оценке главного инженера технической дирекции Кузбасского филиала СГК Дмитрия Чёрного, подобные проверки на электростанциях проводятся ежегодно.

«Это позволяет и нам, и надзорным органам объективно оценить качество объемной работы, которую мы провели в преддверии зимы, — это не только текущие и капитальные ремонты, инвестиционные проекты, но и подготовка персонала, его обучение, противоаварийные тренировки, соблюдение техники безопасности. Мы со своей стороны приложили максимум ресурсов и усилий для того, чтобы пройти ОЗП без инцидентов. Однако реальную оценку нашей работе даст главный эксперт — предстоящая зима», — отметил Дмитрий Чёрный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по результатам работы региональных комиссий паспорта готовности получили кузбасские теплосетевые предприятия СГК — Кемеровская теплосетевая компания и Межрегиональная теплосетевая компания. Таким образом, все энергопредприятия Кузбасского филиала СГК в установленные сроки подтвердили готовность к зиме.