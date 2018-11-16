Потребительскую корзину в России пересмотрят

Москва, , 10:28 — REGNUM Уже в ближайшие три года в России качество минимального набора продуктов может приблизиться к «рациональным нормам здорового питания». Пересмотреть состав потребительской корзины власти планируют в 2021 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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«Например, повысить ценность минимального набора за счёт увеличения объёмов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — приводит «Российская газета» слова Голиковой.

Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до уровня прожиточного минимума — с 9489 рублей до 11 163 рублей.

Добавим, что в марте 2018 года группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму РФ законопроект, предполагающий изменение подхода к расчёту потребительской корзины при определении уровня прожиточного минимума. Отмечается, что сегодня в потребительской корзине непродовольственные товары, как и услуги, составляют 50% от стоимости продуктов питания. Либерал-демократы предлагают поднять их долю до 100%. Таким образом, продукты питания будут составлять не половину стоимости потребительской корзины, а треть, что соответствует мировой практике.

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С предложением Госдуме и правительству РФ увеличить размер потребительской корзины до 10 тыс. рублей, чтобы граждане могли себе позволить купить «настоящие молоко, сыр, мясо и фрукты», намерен выйти и депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко (КПРФ). Кроме того, по его мнению, прожиточный минимум должен составлять не менее 20 тыс. рублей. На такие законодательные инициативы парламентария сподвигла «макарошковая» диета — эксперимент, на который народный избранник пошёл после заявления теперь уже бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что граждане вполне могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц.

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