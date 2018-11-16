Закрыто движение по автомобильной дороге из России в Грузию

Владикавказ, , 10:27 — REGNUM В Северной Осетии вновь закрыт проезд через автомобильный пункт пропуска на территорию Грузии. На этот раз движение запрещено для всех видов транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение для всех видов автотранспортных средств на участке: город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:30 15 ноября 2018 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Причиной принятия такого решения стало ухудшение погодных условий на территории Грузии. Напомним, днем ранее дорогу из России в Грузию закрыли для большегрузного транспорта. По прогнозу синоптиков, в районе границы в ближайшие дни непогода, вызванная снегопадами с дождем и гололедицей, сохранится.

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