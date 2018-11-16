Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем на 40%

Астана, , 10:27 — REGNUM Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном за девять месяцев 2018 года составил более $2 млрд, заявил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин на Первом межрегиональном форуме между двумя странами, сообщает 16 ноября «Zakon.kz».

По его словам, 2018 год успешно прошел как год Узбекистана в Казахстане, поскольку стороны активно развивали сотрудничество. В частности товарооборот за девять месяцев 2018 года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом в 2018 году товарооборот между странами должен составить $3 млрд, отметил Мамин.

Напомним, ранее глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что правительство Узбекистана рассмотрит вопрос свободного движения капиталов между Казахстаном и Узбекистаном до конца 2019 года.

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