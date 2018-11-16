Нефть движется вверх, штурмуя отметку $67

Москва, , 10:19 — REGNUM Цены на черное золото 15 ноября продолжили восстановление, хотя темпы развития коррекции носят гораздо более скромный характер, нежели недавние распродажи. Покупатели действуют очень осторожно, опасаясь нового обвала цен. Сегодня, 16 ноября, утром Brent продвигается дальше на север, штурмуя отметку $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Примечательно, что рынок снова проигнорировал отчет из США, на этот раз официальный. Согласно данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 10,27 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. Это уже восьмая кряду неделя роста запасов и максимальные с февраля 2017 года темпы их увеличения. К дому же добыча выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, поставив новый рекорд на уровне 11,7 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Brent же продолжила плавное восстановление, несмотря на откровенно медвежий отчет, подтвердив, что участников рынка сейчас больше волнует, что будет делать ОПЕК, и в ожидании новых вербальных интервенций со стороны экспортеров цены осторожно тянутся в северном направлении.

«С технической точки зрения Brent необходимо подтвердить пробой уровня $67 и закрепиться над ним, чтобы не растерять зачатки энтузиазма. В случае возобновления продаж котировки будут рассчитывать на поддержку. Но вероятность обновления минимумов сейчас снизилась, поскольку у рынка появилась надежда на действия со стороны ОПЕК+», — полагает Мащенко.

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