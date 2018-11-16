В Оренбуржье подскочили розничные цены на дизельное топливо

Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области 16 ноября для водителей началось с неприятной неожиданности. Резко подорожало дизтопливо на АЗС. Еще 15 ноября литр солярки стоил 44,50 рубля, 16 ноября на новом ценнике уже 46,50 рубля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из автовладельцев.

Обсуждая ситуацию на топливном рынке, водители возмущаются и смотрят в ближайшее будущее с пессимизмом, предрекая вслед за подорожанием дизтоплива рост цен и на бензин, тогда как власти обещали стабилизацию.

Тем временем в компании, которой принадлежит крупная сеть АЗС, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, цены на топливо зависят от различных факторов: топливного акциза; затрат на добычу, переработку, эксплуатацию АЗС. Несмотря на это, компания проводит взвешенную ценовую политику и впредь намерена проводить клиентоориентированную умеренную ценовую политику, утверждают её представители.

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