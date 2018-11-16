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Казахстан и Узбекистан планируют наладить свободное движение капиталов

Экономика

Вопрос будет рассмотрен до конца 2019 года

Алма-Ата, Казахстан, 16 ноября 2018, 10:05 — REGNUM  Правительство Узбекистана рассмотрит вопрос свободного движения капиталов между Казахстаном и Узбекистаном до конца 2019 года, заявил председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на конгрессе финансистов Казахстана, сообщает 16 ноября агентство «КазТАГ».

Глава Центробанка Узбекистана добавил, что в республике в 2019 году планируется принять три закон, касающихся валютного рынка. В настоящее время законопроект «О валютном регулировании» передан международным финансовым институтам для экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 ноября в Алма-Ате проходит VIII конгресс финансистов Казахстана, в котором принимают участие 300 банкиров из 20 стран мира.

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