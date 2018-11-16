В Киргизии выросла швейная промышленность

Бишкек, , 10:06 — REGNUM Швейная промышленность Киргизии за последние три года выросла на 15%, заявил заместитель министра экономики республики Эльдар Абакиров, сообщает 16 ноября «24.kg».

По его словам, швейная промышленность — важная сфера деятельности для Киргизии, поскольку она занимает третье место в экспорте страны. В связи с этим правительство популяризирует программы господдержки для швейной отрасли. Так, в 2018 году поддержка составила 1,2 млрд сомов (1,15 млрд рублей). Тем не менее 30% предприятий легкой промышленности Киргизии все еще работают в «тени», отметил Абакиров.

Он добавил, что за восемь месяцев 2018 года Киргизия экспортировала швейную продукцию на $157 млн.

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Напомним, ранее в Киргизии приняли меры для поддержки местного бизнеса: ввели трехлетний мораторий на проверки новых фирм, снизили с 27% до 12% страховые взносы для швейной отрасли.