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Правила выбора творожного сырка раскрыли в Роскачестве

Экономика

Эксперты указали, что в качественном творожном сырке не могут содержаться крахмал, каррагинан, камедь и растительные жиры

Москва, 16 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  Эксперты объяснили, как следует выбирать качественные и вкусные сырки в глазури. Рекомендации были опубликованы на сайте Роскачества.

Покупателям для начала следует обратить внимание на название сырка — качественный продукт «может называться исключительно «сырок творожный глазированный», отметили в Роскачестве. В иных случаях сырок может содержать в составе растительные жиры.

Эксперты указали, что в качественном творожном сырке не могут содержаться крахмал, каррагинан, камедь и растительные жиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Министерстве сельского хозяйства РФ уведомили, что на российском рынке молочных продуктов доля фальсификата составляет 8−12%.

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