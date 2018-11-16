Пятница, 16 Ноября 2018 года
10:53:34 МСК

Похолодание в США может сыграть на руку поставкам российского СПГ

Экономика

Цены на газ в Соединённых Штатах за последнюю неделю взлетели более чем на 40%

Москва, 16 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  Соединённым Штатам в настоящее время стало выгодно покупать российский сжиженный природный газ. Сейчас американский рынок газа переживает самый серьёзный рост цен за последние годы — с лета 2014 года, а запасы газа в хранилищах достигли самых низких отметок за десятилетие. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Читайте также: Бытовой прагматизм: США решили не замерзать и купить газ с Ямала

Так, на фоне ожидаемого резкого похолодания на северо-востоке США на следующей неделе фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц всего за четыре дня прибавил в цене 44%. 14 ноября он поднялся до $125 за 1 тыс. кубометров. Одновременно, несмотря на рекордные показатели добычи, запасы газа в хранилищах в начале отопительного сезона составили только 90,5 млрд кубометров. Этот показатель на 15% ниже, чем в 2017 году, и самый низкий с 2005 года.

Также по теме: Арктика: «Проклятье санкционного СПГ» для США

НОВАТЭК расширяет круг заказчиков ямальского СПГ

Такая динамика цен ставит экспорт сжиженного газа из США на грань убыточности при продаже как в Европу, так и в Азию. Более того, при текущих ценах становятся очень выгодными даже поставки в США российского СПГ с Ямала.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост цен на газ на Восточном побережье США привёл к началу поставок российского сжиженного газа — груз СПГ доставила в Бостон французская Engie из Великобритании, куда он был привезен с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка».

Читайте ранее в этом сюжете: О том, как география бьёт по американской экономике

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сжиженный газ — СПГ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить