Похолодание в США может сыграть на руку поставкам российского СПГ

Москва, , 09:47 — REGNUM Соединённым Штатам в настоящее время стало выгодно покупать российский сжиженный природный газ. Сейчас американский рынок газа переживает самый серьёзный рост цен за последние годы — с лета 2014 года, а запасы газа в хранилищах достигли самых низких отметок за десятилетие. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Так, на фоне ожидаемого резкого похолодания на северо-востоке США на следующей неделе фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц всего за четыре дня прибавил в цене 44%. 14 ноября он поднялся до $125 за 1 тыс. кубометров. Одновременно, несмотря на рекордные показатели добычи, запасы газа в хранилищах в начале отопительного сезона составили только 90,5 млрд кубометров. Этот показатель на 15% ниже, чем в 2017 году, и самый низкий с 2005 года.

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НОВАТЭК расширяет круг заказчиков ямальского СПГ

Такая динамика цен ставит экспорт сжиженного газа из США на грань убыточности при продаже как в Европу, так и в Азию. Более того, при текущих ценах становятся очень выгодными даже поставки в США российского СПГ с Ямала.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост цен на газ на Восточном побережье США привёл к началу поставок российского сжиженного газа — груз СПГ доставила в Бостон французская Engie из Великобритании, куда он был привезен с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка».

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