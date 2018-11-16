В фондовом рынке Казахстана участвует 0,6% населения страны

Астана, , 09:27 — REGNUM По состоянию на 1 октября в работу фондового рынка Казахстана вовлечены 112 тыс. физических лиц или 0,6% населения страны, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 16 ноября агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что в развитых странах до 30−40% населения задействованы на рынке ценных бумаг, в России — 8%, в Китае — 10%. Сулейменов считает, что проблемой фондового рынка Казахстана является финансовая неграмотность населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года капитализация рынка акций и корпоративных облигаций на фондовой бирже Казахстана составила 24,9 трлн тенге ($67,4 млрд). Эксперты отмечают, что финансовый рынок Казахстана продолжает сокращаться.

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