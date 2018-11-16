В Югре принят пессимистичный и дефицитный бюджет на 2019 год

Ханты-Мансийск, , 09:26 — REGNUM Депутаты думы ХМАО приняли бюджет автономного округа на ближайшие три года. Его поддержали 32 депутата из 37, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении думы ХМАО.

Главный финансовый документ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов вызвал споры. Он по-прежнему дефицитный и рассчитан исходя из консервативной оценки экономической ситуации как в стране, так и в автономном округе. В учёт была взята умеренная динамика снижения цен на нефть и объёмов добычи нефти, а также рост среднегодового курса доллара США к рублю с 63,9 рублей за доллар в 2019 году до 64 рублей за доллар в 2021 году.

В связи с этим уменьшена доходность бюджета. В 2019 году она запланирована на 11,8% ниже, чем закладывалось в трёхлетние параметры в 2018 году, и составит 187,6 млрд рублей. И это несмотря не передачу в регионы акцизов на крепкий алкоголь и штрафов за нарушение безопасности дорожного движения. И не взирая на то, что бюджет 2018 года исполняется, как сказал спикер парламента Югры Борис Хохряков «на пятёрку с плюсом» и профицит в сентябре составил 39,6 млрд рублей. Сократятся в 2019 году и расходы на 5,7% и составят 208 млрд рублей. Дефицит — 20,4 млрд рублей.

Напомним, первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2018 год составляли по доходам 176,97 млрд рублей, по расходам — 199,6 млрд. Дефицит был запланирован в объёме 22,6 млрд рублей. Регион изначально закладывает пессимистичный и консервативный прогноз, а не «обманываться рады».

Львиная доля, 73% бюджета Югры 2019 года определена на социальные расходы. На развитие экономики региона — 15,5%.

Среди новых расходных обязательств на 2019−2021 годы учтена грантовая поддержка муниципальных образований за рост налогового потенциала и качество планирования доходов. За это лидерам будут давать по 100 млн рублей ежегодно. Также стомиллионными грантами регион поддержит муниципалитеты за развитие практик инициативного бюджетирования.

Депутаты фракции ЛДПР отказались принимать главный финансовый документ в существующем виде и единодушно проголосовали против.

«Мы против бюджета: во-первых, налоговые льготы, выпадающие доходы. Это 40 млрд рублей в год. Во-вторых, межбюджетные отношения. Были времена, когда некоторые муниципалитеты имели профицитный бюджет. Сейчас мы «высушили» местные бюджеты в муниципалитетах. На территориях где-то в школах окна не могут поставить, холодно в помещениях в больницах, а на масштабные стройки мы даем деньги. При этом переданные федерацией новые доходные источники поступлений не компенсируют огромные выпадающие доходы регионального бюджета», — поясняет руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков.

Председатель комитета по социальной политике Василий Филипенко считает приоритетный принцип расходования бюджетных денег, который действует сегодня в автономном округе, верным.

«На сегодня есть понимание, что балочная проблема в автономном округе уходит в небытье, но появляются следующие задачи. Необходимо закончить строительство ряда больниц и спортсооружений и начать задумываться о новых социальных объектах, которые очень востребованы в Югре», — считает Василий Филипенко.

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