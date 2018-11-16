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Глава Минприроды: Тарифы на вывоз мусора не должны кратно расти

Экономика

Дмитрий Кобылкин сейчас находится в Челябинске

Глава Минприроды: Тарифы на вывоз мусора не должны кратно расти
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусорный контейнер

Челябинск, 16 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Тарифы на вывоз мусора должны быть посильными для граждан и не расти кратно. Об этом в Челябинске заявил министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин, написал в своём telegram-канале депутат Госдумы Владимир Бурматов о рабочей поезде Кобылкина на Южный Урал.

Кобылкин также добавил, что Минприроды и ФАС России планируют целый комплекс мероприятий, целью которого является удержание ситуации.

Напомним, вопрос о тарифах за вывоз мусора в последнее время активно обсуждается в разных регионах страны. С 1 января 2019 года работа с мусором будет организована по новой схеме. На этот рынок придут региональные операторы, ранее отобранные по итогам конкурсов.

Уже известно, что в некоторых территориях тарифы для граждан на вывоз отходов могут вырасти в разы.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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