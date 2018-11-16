Рубль перешёл в наступление

Москва, , 09:20 — REGNUM В очередной раз российский рубль показал, что сейчас его мало интересует нефтяной рынок. Более чем 20% падение цен на нефть всего за полтора месяца было проигнорировано рублем. Зато, как только стало известно, что в американском Конгрессе тема антироссийских санкций потеряла былую актуальность российская валюта перешла в наступление, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

И это на фоне опубликованных 13 ноября данных по темпам экономического роста в России, квартальный ВВП замедлился с 1,9% до 1,3%. Видимо пока на валютный рынок не вернется Банк России с покупками валюты для Минфина рубль продолжит игнорировать любые факторы, кроме американской санкционной риторики.

«Так что вряд ли сегодня, 1 6 ноября, стоит ориентироваться на новую порцию макроэкономических данных по промышленному производству в России или количеству нефтяных буровых вышек в США. Если так, то российская валюта будет склонна к диапазонной динамике к доллару США на уровне 66,00−67,50 и к евро 74,50−75,50», — пояснил эксперт.

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