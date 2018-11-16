Лондон поможет Астане развивать креативную экономику

Астана, , 09:10 — REGNUM British Council (Британский совет) при поддержке акимата (администрации) Астаны организовал экономический форум «Креативная Центральная Азия», сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

Форум направлен на создании активной сети лидеров, которые будут формировать культурную и креативную экономику стран Туркестана в сотрудничестве с Великобританией.

Посол Великобритании в Казахстане Майкл Гиффорд с воодушевлением отметил, что форум может внести вклад в развитие Астаны и наладить диалог в креативной экономике между странами Туркестана и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в ходе заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что товарооборот между Казахстаном и Великобританией может быть удвоен.

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