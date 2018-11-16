Финансовый сектор Казахстана продолжает сокращаться

Астана, , 08:54 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года ссудный портфель банков второго уровня Казахстана составил 13,2 трлн тенге ($35,7 млрд), что составляет 24,8% к ВВП, сообщает 16 ноября агентство Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

В 2014 году объем ссудного портфеля к ВВП составлял 35,8%. За отчетный период активы страхового сектора составили 988,1 млрд тенге ($2,67 млрд), что составляет 1,9% к ВВП.

В среднем каждый житель Казахстана страхуется на 15,6 тыс. тенге ($42), что составляет 0,5% от ВВП на душу населения. В 2014 году этот показатель составлял 0,7%.

Активы банковского сектора сократились с 89,1% в 2007 году до 45,6% — в 2017 году. Фондовый рынок также имеет низкий уровень вовлеченности в экономику. 1 июля капитализация рынка акций и корпоративных облигаций составила 24,9 трлн тенге ($67,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года объем ссудного портфеля банков Казахстана составил 13,49 трлн тенге ($37,8 млрд по курсу на 25 сентября), что на 0,1% меньше, чем в начале 2018 года.

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