В Перми предлагают проект бюджета с особенностями

Пермь, , 08:51 — REGNUM В Пермском крае проект бюджета на период 2019—2021 годов прошёл публичные слушания и рекомендован гордуме к рассмотрению в первом чтении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проект бюджета имеет ряд особенностей и новаций. Приоритетом нового бюджетного цикла является подготовка к 300-летнему юбилею города.

В проекте бюджета на 2019 год заложены расходы в объёме 28 млрд рублей, а доходы — 27,6 млрд рублей. В мэрии заверили, что уровень планируемого дефицита в 400 млн рублей — безопасный. Примечательно, что такой дефицитный уровень прогнозируется в течение всего трёхлетнего периода. Власть обещает принять меры по эффективному управлению финансами, что позволит выйти на бездефицитный бюджет по ходу его исполнения.

Стоит отметить, что в 2017 году в Перми был принят бюджет на 2018−2020 годы с прогнозом на бездифицитные бюджеты в 2019 и 2020 годах (объём доходов утверждался в сумме 26,087 млрд рублей, в 2020 году — 26 459,3 млн).

Важной особенностью нового бюджета, как подчёркивают чиновники, является значительный рост инвестиционной составляющей бюджета. Расходы капитального характера 2019 года превышают капитальные расходы 2018 года почти на 2 млрд рублей (39%). Данный рост связан с увеличением расходов капитального характера для подготовки города к 300-летию.

По словам председателя Пермской гордумы Юрия Уткина, бюджет — амбициозный. Рост инвестиционной составляющей требует дополнительной ответственности. Большое количество инвестиций входит в список тех проектов, которые будут представлены к 300-летию Перми.

Бюджет развития на 2019 год предусмотрен в объёме 6,8 млрд рублей, на 2020 год — 8,1 млрд рублей, на 2021 год — 7,2 млрд рублей.

Особенностью нового бюджетного цикла является и увеличение периода реализации муниципальных программ до пяти лет с одновременным их укрупнением. Доля «программных» расходов планируется на уровне 91%.