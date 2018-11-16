Китай готов увеличить объёмы торговли с Россией

Сингапур, , 08:49 — REGNUM Китай настроен на дальнейшее углубление сотрудничества с Россией в торговле, в сфере инвестиций и финансов, энергетики и инноваций. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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«Мы готовы вместе с российскими партнёрами общими усилиями реализовать достигнутые договорённости, с тем чтобы практическое сотрудничество, в первую очередь торгово-экономические связи между Китаем и Россией, достигло ожидаемого результата», — приводит пресс-служба Кремля слова Кэцяна.

Премьер Госсовета КНР добавил, что Китай готов наращивать объёмы торговли и инвестиций с Россией, а также работать над облегчением взаимного доступа на рынок двух стран.

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«Благодаря усилиям наших правительств торгово-экономические связи развиваются заметными, впечатляющими темпами, создавая особую базу нашего привилегированного, стратегического партнёрства», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня Китай является крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнёром России. Как заявил в ноябре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, в 2018 году планируется выйти на уровень $100 млрд торгового оборота. Однако это не предел, рассматривается возможность выхода на $200 млрд торгового оборота.

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