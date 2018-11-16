«Ленфильм» продает площадку, на которой не раз случались пожары

Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM Петербургская киностудия «Ленфильм» решила избавиться от своей неиспользуемой съемочной площадки на улице Тамбасова в Красносельском районе Северной столицы. Территория с несколькими нежилыми зданиями на ней выставлена на торги с начальной ценой 1,6 млрд рублей. Она может быть интересна строителям жилья.

Информация о лоте представлена на Единой электронной торговой площадке. Площадь земельного участка составляет около 9,8 га, на ней находятся семь производственных и складских зданий общей площадью 17 тыс. кв. метров. Итоги торгов будут подведены 19 декабря 2018 года.

Напомним, что в зданиях «Ленфильма» на улице Тамбасова неоднократно случались пожары. Как правило, они происходили в помещениях арендаторов киностудии.

Так, крупный пожар произошёл вечером 17 июля 2018 года в принадлежащем «Ленфильму» двухэтажном кирпичном здании на улице Тамбасова. Огнём была охвачена площадь в 200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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Помещение было сдано в аренду под хранение строительных материалов. В этом же здании уже происходил пожар в феврале 2018 года.

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Продажа площадки в Красносельском районе может помочь киностудии рассчитаться с долгами. Напомним, что работать с долгами «Ленфильма» нынешнее руководство киностудии начало в 2012 году, с момента ее возрождения, и с тех пор многолетняя задолженность значительно сократилась.

Киностудия «Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Одобренная правительством концепция развития киностудии предполагает модернизацию производственных мощностей «Ленфильма».

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