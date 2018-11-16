Австралия и Гонконг подписали соглашение о свободной торговле

Гонконг, Китай, , 08:27 — REGNUM Австралия и Гонконг подписали базовое соглашение о режиме свободной торговле товарами и услугами, сообщает 16 ноября South China Morning Post.

Отмечается, что стороны объявили об этом на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее. Соглашение вступит в силу в первой половине следующего года.

Напомним, Гонконг является неотъемлемой частью Китая на правах специального административного района, что дает ему ряд свобод в ведении экономической и политической деятельности. Однако любые проявления сепаратизма и антикитайских настроений с разной степенью жесткости пресекаются властями Китая.

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