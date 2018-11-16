Франция предоставит налоговые льготы компаниям на Корсике

Париж, , 08:28 — REGNUM Национальная Ассамблея Франции проголосовала за правительственную поправку к проекту бюджета 2019 года, которая позволит некоторым компаниям на Корсике пользоваться налоговыми льготами, сообщает Le Figaro.

Поправка, принятая в первом чтении, направлена на «создание региональной системы налоговой поддержки бизнеса с целью повышения привлекательности сельских и горных районов для укрепления их социально-экономической жизнеспособности».

Компании могут воспользоваться освобождением от налогов в течение пяти лет, начиная с 1 января 2019 года.

Издание отмечает, что эти положения приветствовались депутатами Корсики Жан-Фелисом Аквавивой и Мишелем Кастеллани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции совершил визит на Корсику, один из регионов Франции, 22 октября 2018 года, чтобы оценить экономическую ситуацию. Министр заявил, что выступает за «большую финансовую автономию» на Корсике.

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