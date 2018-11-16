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Пенсионный фонд Украины пуст — эксперт

Экономика

Долги хотят передвинуть на следующий год

Пенсионный фонд Украины пуст — эксперт
Dan Moyle
Банкрот

Киев, 16 ноября 2018, 08:18 — REGNUM  Министр социальной политики Украины Андрей Рева предложил правительству позволить Пенсионному фонду не отдавать долги казначейству в течение года, сообщило 15 ноября издание «Украинская правда».

По словам министра, это решение позволит вовремя выплатить пенсии и не допустить задолженности по пенсионным выплатам.

Данную инициативу министерства социальной политики Украины прокомментировал экономист Виктор Скаршевский на своей странице в социальной сети Facebook:

«В Пенсионном фонде не хватает денег для выплаты текущих пенсий… В этом официально, наконец-то, признался министр социальной политики Андрей Рева, ранее категорически отрицающий этот очевидный факт», — заявил эксперт.

По данным Скаршевского, в октябре 2018 года долг Пенсионного фонда Украины перед казначейством увеличился до 14,2 млрд гривен, или более $525 млн.

Вместо того чтобы увеличить финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета, украинское правительство хочет перенести проблему долгов Пенсионного фонда на 2019 год.

«Ведь, увеличивая дефицит Пенсионного фонда в законе о бюджете-2018 через Верховную раду, правительству на всю страну придется признаться в том, что денег на финансирование пенсий не хватает… Не хватает денег на выплату даже мизерных пенсий (напомню, что цены за четыре года увеличились в 2,5 раза, а пенсии всего на 70%)», — подытожил Виктор Скаршевский.

Напомним, в июле 2018 года на Украине произошли массовые задержки пенсионных выплат. В правительстве это объяснили чисто техническими причинами внезапно возникшими «кассовыми разрывами», однако эксперты заговорили о банкротстве Пенсионного фонда страны.

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Отметим, в 2019 году Украина почти половину своих доходов отдаст кредиторам в счёт погашения долгов.

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Социально-экономический кризис на Украине
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