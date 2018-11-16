Белоруссия начала разрабатывать алгоритм против «налогового маневра» РФ

Минск, , 07:59 — REGNUM Первые шаги Белоруссии в ответ на «налоговый маневр» России будут известны к 15 декабря, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, сообщает 16 ноября БЕЛТА.

По его словам, переговоры между Россией и Белоруссией «идут непросто», и Минск сейчас пытается решить данный вопрос. Семашко отметил, что страны договорились предоставить к 15 декабря алгоритм действий по «налоговому маневру».

Напомним, 24 июля Госдума РФ одобрила закон, по которому в России проводится так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. По новому закону с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с 30% до 0% в течение шести лет, а налог на добычу полезных ископаемых будет расти в течение трех лет.

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