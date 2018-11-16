В арбитраж продолжают поступать иски с требованием признать ЯТЭК банкротом

Якутск, , 07:55 — REGNUM ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» стала ответчиком по делу о банкротстве. Его возбуждение инициировала компания ООО «Кинг 95», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным пресс-службы арбитражного суда, истец пытается взыскать с ЯТЭК 7 млн рублей по договорам строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ на Средневилюйском газоконденсатном месторождении. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 9 января 2019 года .

Между тем, заявление о вступление в дело о банкротстве подал предприниматель Павел Залин, сумма его исковых требований составляет 3 млн рублей.

Ранее с иском в арбитраж о признании ЯТЭК банкротом обращалась федеральная налоговая служба, но её заявление было возвращено по инициативе налоговиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года ПАО «Сбербанк России» подало в арбитражный суд Москвы два иска, цель которых — взыскать с «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) в общей сложности 4,4 млрд рублей. Заявления направлены с целью получить с ЯТЭК средства по платёжным обязательствам, которые она не исполнила.

Кроме того, на 6 декабря назначено заседание арбитражного суда Москвы по иску АКБ «Связь-банк» к «Якутской топливно-энергетической компании». Цель обращения в инстанцию — взыскать с ЯТЭК обязательства по кредитному договору, заключённому с компанией. Сумма иска — более 500 млн рублей.

Напомним, что сама ЯТЭК обратилась в арбитражные суды Якутии и Москвы с исками, ответчиком по которым выступает принадлежащая Зиявутдину Магомедову компания «Инвестор». Общая сумма исковых требований составляет 5,9 млрд рублей.