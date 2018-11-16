Рыночная доля отечественных автомобилей в Казахстане превысила 50%

Астана, , 07:17 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 25 897 транспортных средств общей стоимостью 162,9 млрд тенге ($440,7 млн), сообщает 16 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Объем производства в натуральном выражении вырос за отчетный период на 72,1%. Председатель совета директоров «КазАвтоПрома» Олег Алферов подчеркнул, что в октябре доля продаж отечественных автомобилей от суммарных продаж превысила 50%.

Алферов добавил, что производство автомобилей по итогам 2018 года превысит 30 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года производство легковых автомобилей в Казахстане выросло на 82,6%, до 21 137 транспортных средств.

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