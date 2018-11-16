Заявление Путина позитивно сказалось на нефти

Москва, , 07:13 — REGNUM На Лондонской бирже ICE 15 ноября нефть марки Brent подросла на 1,4%, до $67,28 за баррель. Цена барреля на дневной сессии колебалась в рамках $66−67, но вечером уже поднялась выше $67, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Российский президент Владимир Путин в противовес невежливым твитам Дональда Трампа заявил, что цена барреля нефти в $70 вполне комфортна для российского бюджета. Это могло оказать позитивное влияние на цену нефти. Рынок настраивается на сокращение добычи нефти в 2019 году.

По данным Американского института нефти, товарные запасы нефти в США за неделю выросли на 8,8 млн баррелей, что на 970 тыс. баррелей больше, чем неделей ранее, но рынок пока эти данные игнорирует.

Если в ближайшие дни на нефтяной рынок не поступит разочаровывающих новостей об избытке предложения нефти, то вероятен разворот на рост и движение в область $69 за баррель. Сегодня прогноз по цене Brent повышается до уровня в $68−69 за баррель.

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