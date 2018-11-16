Рубль вырос на новостях об отложенных санкциях

Москва, , 07:07 — REGNUM На Московской бирже 15 ноября весь день царил оптимизм. Рубль весь торговый день достаточно существенно укреплялся, как к доллару, так и к евро. К вечеру российская валюта подорожала на 1,16% к доллару и почти на 1% по отношению к евро. Прямой зависимости курса рубля от нефти в этот день не наблюдалось, а вот заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он считает оптимальной для госбюджета цену в $70 за баррель, могло оказать на рубль позитивное воздействие, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По сообщениям американских СМИ, помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил, что второй пакет санкций пока разрабатывается, и с содержанием нового пакета «драконовских» санкций в Госдепе пока не определились. Это также способствовало росту курса рубля. Курс евро к доллару к вечеру 15 ноября немного понизился, всего на 0,02%. Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 0,71% на фоне укрепления рубля. На бирже ICE цена барреля нефти Brent увеличилась на 1,4% до $67,28 за баррель.

Исходя из отложенного вопроса о санкциях США в отношении России, сегодня, 16 ноября, курс доллара будет находиться в диапазоне 66−67,30 руб. за доллар, курс евро — 75−76,50 руб. за евро.

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