Африканская чума свиней вновь вспыхнула в китайской провинции Хубэй

Пекин, , 07:04 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Китая подтвердило очередную вспышку африканской чумы свиней в провинции Хубэй в центре Китая, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Среди 636 свиней, выращиваемых на одной из ферм в уезде Сишуй, 24 оказались заражены опасной инфекцией, 13 свиней погибли, сообщили в министерстве. Был немедленно развернут комплекс профилактических мер и мер по нераспространению заболевания на другие фермы.

Напомни, что первый случай африканской чумы свиней был зафиксирован в Китае в августе 2018 году в провинции Ляонин. С тех пор вирус распространился на целый ряд провинций, включая провинции Гуйчжоу, Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хунань и Внутреннюю Монголию.

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