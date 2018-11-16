Екатеринбургский конгресс-холл может подорожать

Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM Траты на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО» нужно рассматривать как приоритетные. Об этом попросил депутатов свердловского Законодательного собрания первый вице-губернатор области Алексей Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«От Росконгресса и ФСО был ряд рекомендаций, которые мы не могли не учесть», — уточнил Орлов. Именно с этим связан рост затрат на объект (на который пока в проекте областного бюджета заложено 1,49 млрд рублей, но точная сумма неизвестна до сих пор). Тем не менее, конгресс-холл необходим: в нем можно будет проводить «мероприятия мирового уровня» с участием глав государств. Это привлечет дополнительные инвестиции в город, уверен областной чиновник.

Напомним, ранее свердловский и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов заявлял, что точная сумма на строительство конгресс-центра у МФЦ «Екатеринбург-Экспо» будет ясна только в первом квартале 2019 году.

Строительство идёт с 2017 года и планируется к сдаче к июню 2019 года — именно тогда начнется Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Объект строит компания «Синара-Девелопмент».

Ранее из областного бюджета на конгресс-холл было выделено уже 6,2 млрд рублей.