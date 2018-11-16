СМИ запутались о сроках введения новых пошлин против Китая

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Белый дом отложил введение нового пакета пошлин на импорт китайских товаров в США, сообщили неназванные источники газете Financial Times.

По данным газеты, такую информацию якобы передал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер неким руководителям американских компаний. Газета также обратилась в аппарат Лайтхайзера с просьбой прокомментировать эту информацию. В аппарате сообщили, что планы по введению нового пакета пошлин остаются в силе.

С другой стороны, агентство Reuters сообщает, что Лайтхайзер опроверг данные о переносе сроков введения новых тарифов на китайские товары. По словам представителя Лайтхайзера, Вашингтон не планирует откладывать введение пошлин.

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