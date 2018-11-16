Судостроители банкротят судоходов: нижегородские распри

Нижний Новгород, , 05:16 — REGNUM Судоремонтный завод Городца (Нижегородская область), сам находящийся под угрозой банкротства, потребовал признать несостоятельной нижегородскую судоходную компанию — ООО «Неруд-НН». Иск оставлен без движения из-за недочётов, у истца есть время до 23 ноября 2018 года на их устранение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, к самому истцу — ООО «Городецкий судоремонтный завод», ведущему свою историю с 1940 года судоремонтному и судостроительному заводу, обоснованность банкротных требований рассмотрят в декабре. Признать градообразующее предприятие Городца, где работают 400−600 человек, несостоятельным потребовали налоговая служба и поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз НН». Предприятие также на сегодня единственное в европейской части России, что производит стапельные тележки. Участники общества — ООО «Ока-Волга» и Сергей Миронов (единственный владелец ООО «Ока-Волга»).

С претензиями к ООО «Неруд-НН» завод обратился в Арбитражный суд Нижегородской области в начале ноября 2018 года, сумма исковых требований — 1 673 618,9 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик — ООО создано 11 июля 2006 года, средняя численность работников — около 100 человек. По основному виду деятельности компания занимается добычей камня, песка и глины, а речные пассажирские и грузовые перевозки числятся дополнительным видом деятельности. Между тем во многих справочниках ООО позиционируется как судоходная компания. Директор и единственный участник общества — Андрей Шеститко.

В конце марта 2018 года городецкое преприятие взыскало с ООО 1 650 000 рублей долга, 977 393 рубля 43 копейки неустойки и 36 137 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Долг возник по договору подряда на ремонт баржи.

Обжаловать решение ответчику не удалось и в начале ноября в суд уже поступил иск с требованием признать его банкротом, оставленный без движения до 23 ноября 2018 года из-за отсутствия доказательств предварительной публикации намерений в едином реестре юридически значимых событий.