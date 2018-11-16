МВФ посчитал показатели Крыма как российские

Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) в осеннем Обзоре региональной экономики Европы подсчитал экономические показатели Крыма как российские, но не признал Крым территорией России.

Согласно карте, представленной в обзоре, полуостров изображен цветом, которым МВФ обозначает страны Восточной Европы, не входящие в состав ЕС (в частности — Белоруссию, Украину и Молдавию), Россия указана на карте иным цветом.

При этом в отчете оговаривается, что цветовое обозначение стран на карте не является позицией МВФ по принадлежности территорий. Но экономические данные о Крыме МВФ посчитал как часть российских.

Напомним, экономика Украины находится в сильнейшей зависимости от МВФ, диктующего Киеву, какую («демократическую») внутреннюю политику нужно вести. В августе украинский президент внес предложение изменить конституцию, чтобы прописать в ней ориентацию этой страны на Запад и, в частности, на ЕС.

Между тем ЕС, формально осуждая «аннексию Крыма», продолжает вести бизнес с Россией и дорожит дипломатическими контактами с ней. Тогда как на Украину, по оценкам многих, в том числе и украинских экспертов, в расчет особо не принимают.

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