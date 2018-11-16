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Киев ожидает от МВФ транш до конца 2018 года

Экономика

В 2019 году Украина заключит с МВФ новое соглашение

Киев ожидает от МВФ транш до конца 2018 года
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экономическая помощь

Киев, 16 ноября 2018, 00:02 — REGNUM  МВФ может выделить Украине новый транш до конца 2018 года, заявил глава пресс-офиса фонда Джерри Райс, сообщает 15 ноября «112 Украина».

Напомним, Украина заключила с МВФ соглашение в 2015 году о предоставлении кредита в размере $17,5 млрд. Для этого Киеву нужно было провести ключевые реформы и выполнить другие требования фонда.

Поскольку Украина не выполнила все условия, то финансирование она получила только частично. В 2019 году истекает срок соглашения с фондом, в связи с чем Киев решил согласовать с МВФ новую программу кредитования на $3,9 млрд.

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Украина и МВФ
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