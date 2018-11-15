Власти Удмуртии разрабатывают проект для районов «Типовой муниципалитет»

Балезинский район, Удмуртия, , 23:39 — REGNUM Власти Удмуртии разрабатывают проект «Типовой муниципалитет». Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время визита в Балезинский район.

По его словам, проект предполагает проведение анализа территории и понимания какие объекты на ней нужно расположить, сообщает ИА «Удмуртия».

"Условно — берем территорию, понимаем, что в ней обязательно должно быть по объектам, по инфраструктуре, которые определяют качество жизни человека. И у нас есть понимание минимальной базы», — пояснил Бречалов и добавил, что Балезинский район от базового сценария еще очень далек.

Однако, по мнению главы республики, район может быть привлекательным для Башкирии и Кировской области.

Бречалов рассказал, что благодаря инвестиционной программе РЖД в ближайшее три года в район придут почти 2 млрд рублей. В рамках программы будет модернизирован железнодорожный узел, что даст толчок экономическому развитию территории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этой неделе в ходе встречи с главами городских округов и муниципальных районов республики Бречалов рассказал, что в рамках оптимизации численности чиновников в регионе предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые — 55 единиц, большие — 75 единиц, городские округа — 100 штатных единиц.

Руководителям городских округов и районов были выданы рекомендуемые структуры администраций муниципальных образований, сформированные в результате проведения комплексного анализа их деятельности.

Вносить необходимые изменения предлагается лишь после тщательного анализа предложенных структур.