Власти Удмуртии разрабатывают проект для районов «Типовой муниципалитет»

Балезинский район, Удмуртия, 15 ноября 2018, 23:39 — REGNUM Власти Удмуртии разрабатывают проект «Типовой муниципалитет». Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время визита в Балезинский район.
По его словам, проект предполагает проведение анализа территории и понимания какие объекты на ней нужно расположить, сообщает ИА «Удмуртия».
"Условно — берем территорию, понимаем, что в ней обязательно должно быть по объектам, по инфраструктуре, которые определяют качество жизни человека. И у нас есть понимание минимальной базы», — пояснил Бречалов и добавил, что Балезинский район от базового сценария еще очень далек.
Однако, по мнению главы республики, район может быть привлекательным для Башкирии и Кировской области.
Бречалов рассказал, что благодаря инвестиционной программе РЖД в ближайшее три года в район придут почти 2 млрд рублей. В рамках программы будет модернизирован железнодорожный узел, что даст толчок экономическому развитию территории.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этой неделе в ходе встречи с главами городских округов и муниципальных районов республики Бречалов рассказал, что в рамках оптимизации численности чиновников в регионе предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые — 55 единиц, большие — 75 единиц, городские округа — 100 штатных единиц.
Руководителям городских округов и районов были выданы рекомендуемые структуры администраций муниципальных образований, сформированные в результате проведения комплексного анализа их деятельности.
Вносить необходимые изменения предлагается лишь после тщательного анализа предложенных структур.