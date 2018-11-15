Объемы ввода жилья в Марий Эл стремительно падать

Йошкар-Ола, , 23:17 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-октября 2018 года за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 3319 квартир общей площадью 237,5 тыс. кв метров. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья снизился на 35,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В структуре жилищного строительства 65,9 тыс. кв метров построено в сельской местности, что составляет от общего объема ввода жилья 27,7%. По сравнению с январем-октябрем 2017 года в на селе построено на 20,8% жилья меньше.

Доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками, составляет 43,3% или 102,8 тыс. кв метров. Здесь падение составило 12,5% сравнению с данными за десять месяцев прошлого года. В том числе 57,5 тыс. кв метров жилья введено в сельской местности или на 13,5% ниже уровня предыдущего года.

Однако наблюдается рост объема работ в республике, выполненных по виду деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом). Так, в январе-октябре выполнено работ в строительстве на 11,559 млрд рублей, что на 4,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Только в октябре объем строительных работ в республике выросло на 33,5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 2,104 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в целом в регионах Приволжского федерального округа также наблюдается и снижение объемов ввода жилья, и строительных работ.

В январе-августе 2018 года регионы Поволжья снизили объем работ по виду деятельности «строительство» на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы жилищного строительства в Поволжье при сравнении данных за январь-август 2017 и 2018 годов сократились на 2,2%.

Марий Эл указывалась как регион с максимальным падением ввода жилья — на 32,1% за январь-август 2018 года.