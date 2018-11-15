90% галичан в Костромской области обеспечены чистой водой

Галич, Костромская область, , 22:38 — REGNUM В городе Галич Костромской области 90% местного населения обеспечены чистой питьевой водой, сообщает областное телевидение «Русь». В городе запустили в эксплуатацию новую станцию обезжелезивания производительностью 30 кубометров в час.

Станцию установили на шесть лет раньше запланированного концессионным соглашением срока. Стоимость соответствующих работ составила 6 миллионов рублей.

«Очень быстрыми темпами на территории Галича решается вопрос по обеспечению жителей доброкачественной водой. За последние несколько лет установлено три станции обезжелезивания, что позволяет обеспечить 90% жителей города Галича качественной питьевой водой, которая соответствует всем санитарным требованиям. Качество воды на территории Костромской области ежегодно улучшается. Обеспечение жителей доброкачественной питьевой водой возрастает», — отмечает руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области Александр Кокоулин.

Отметим, что это третья станция обезжелезивания в Галиче: первую запустили три года назад, вторую — в прошлом году. До установки систем водоочистки жидкость из скважин поступала в квартиры горожан ржавой. В ней было повышенное содержание железа. Сейчас вода соответствует всем санитарным требованиям. В текущем году водоочистное оборудование было также заменено в поселке Островское, деревнях Хомутово и Владычное Нерехтского района и в селе Борок Буйского района.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в четверти воды Костромской области было выявлено опасное содержание железа, марганца, бора и др. За первое полугодие 2017 года Роспотребнадзор уже оштрафовал поставщиков питьевой воды на 200 тысяч рублей. Также в связи с расследованием был лишен должности директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

По мнению специалистов, существует четыре основные причины, почему некачественная вода поступает жителям Костромской области: