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Сингапурская компания готова войти в «Арктик СПГ-2»

Экономика

Число потенциальных инвесторов увеличивается

Сингапурская компания готова войти в «Арктик СПГ-2»
Иллюстрация: Novatek.ru
«Ямал-СПГ»

Москва, 15 ноября 2018, 22:23 — REGNUM  14 ноября стало известно, что сингапурская Pavilion Energy, подконтрольная инвестиционной группы Temasek, подписала с НОВАТЭКом меморандум о взаимопонимании.

Pavilion Energy получает возможность приобретения доли участия в «Арктик СПГ-2» и резервирование определенного объема СПГ, который будет производиться на новом заводе НОВАТЭКа. Кроме того, компании намерены сотрудничать в области поставок, реализации и хранении СПГ, совместных инвестициях в строительство и лизинг газовозов, хранилищ, создании инфраструктуры для перевалки и отгрузки СПГ.

Количество иностранных компаний, готовых войти в проект «Арктик СПГ-2», в последнее время стало расти просто стремительно. НОВАТЭК уже ведет переговоры с китайской государственной компанией CNPC (China National Petroleum Corporation), которая является участником проекта «Ямал-СПГ» о продолжении сотрудничества в новом проекте. Меморандум о взаимопонимании по проекту подписан с японской JOGMEC, об интересе к участию в «Арктик СПГ-2» уже заявляла Южная Корея. На минувшей неделе глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в обсуждал на встрече с главой Saudi Aramco Амином Нассером возможную покупку государственной компаний Саудовской Аравии доли в «Арктик СПГ-2». Амин Нассер по окончании встречи заявил журналистам, что рассчитывает на подписание соглашения в сжатые сроки.

Возможное использование более выгодной технологии по российскому патенту, удачное логистическое решение поставок делают новый российский СПГ-проект привлекательным для многих компаний нефтегазового сектора.

regnum author Борис Марцинкевич
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