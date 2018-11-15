Доходы бюджета Киргизии с начала года превысили 115,6 млрд рублей

Бишкек, , 22:23 — REGNUM Доходы государственного бюджета Киргизии за январь — октябрь 2018 года составили 119 млрд 132 млн сомов (115 млрд 662 млн рублей, что на 801,5 млн сомов (778 млн рублей) меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госказны выросли на 0,6% или на 738,7 млн сомов (717 млн рублей)

При этом таможенная служба обеспечила поступление в казну 34 млрд 280,1 млн сомов (свыше 33 млрд 281 млн рублей), что больше прошлогоднего показателя на 23,5%. В том числе:

по налогу на добавленную стоимость на импортные товары — 19 млрд 125,1 млн сомов (18 млрд 568 млн рублей)

по налогам на международную торговлю — 14 млрд 877,5 млн сомов (14 млрд 444 млн рублей), из них 89,8% в рамках ЕАЭС

по акцизному налогу на импортные товары — 255,4 млн сомов (около 248 млн рублей)

Налоговая служба собрала и направила в государственный бюджет сумму равную 63 млрд 909,3 млн сомов (62 млрд 47 млн рублей), что больше прошлогоднего показателя на 10,9%.

Неналоговые поступления в госказну за рассматриваемый период составили 20 млрд 414,2 млн сомов (19 млрд 819 млн рублей). Это меньше показателя аналогичного периода 2017 года на 18,3%. Снижение поступлений наблюдается по прибыли национального банка Киргизии, а также по добровольным трансфертам и грантам, перечисленным в госсектор и по прочим неналоговым доходам.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов Киргизии, доходы республиканского бюджета страны по итогам 2017 года достигли 140 млрд сомов (135,9 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с показателем 2016 года на 12,8%.

В этот же период расходы республиканской казны составили более 140,6 млрд сомов (136,5 млрд рублей). Это на 6,5% больше показателя 2016 года.

Таким образом, дефицит республиканского бюджета Киргизии в минувшем году превысил 0,6 млрд рублей.