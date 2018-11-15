Украина закрывает госшахты и резко наращивает закупки угля в России

Киев, , 20:39 — REGNUM За 10 месяцев 2018 года Украина резко нарастила объемы закупки угля в России. Так, в январе-октябре текущего года Киев купил у Москвы угля на $1 млрд 525,896 млн (доля в импорте — 62%). Тогда как за 11 месяцев 2017 года на долю российского угля приходилось 55,7% — 1,2 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные украинских государственной фискальной службы и госкомстата.

По данным ГФС, в 2018 году Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита до 17 млн 425,708 тыс. тонн на 15,5% (или на 2 млн 343,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом Киев закупил угля на $2 млрд 461,009 млн, что на 14,4% больше, чем в январе-октябре 2017 года ($2 млрд 151,445 млн).

В частности, из России поступил уголь на $1 млрд 525,896 млн (доля в импорте — 62%), США — на $739,278 млн (30,04%), Канады — на $126,946 млн (5,16%), других стран — на $68,889 млн (2,8%).

Кроме того, Украина в январе-октябре 2018 года экспортировала 56,223 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,355 млн, в том числе в Россию — на $4,597 млн, Словакию — на $3,201 млн, Молдавию — на $0,454 млн, другие страны — на $0,103 млн.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что за последние годы из-за нехватки инвестиций доля государственных угледобывающих предприятий на рынке сократилась втрое. В то же время модернизация шахт крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК привела к росту добычи.

«У нас одни из крупнейших в мире запасов угля, горняков-специалистов, которые готовы каждый день, рискуя жизнью, выходить в забой. Единственное, чего нам не хватает, — это реальных инвестиций в угольную промышленность. К сожалению, государственные шахты за последние годы критически сократили добычу угля. Особенно удручающая ситуация складывается в государственном секторе. Если в 2012 году доля государственных шахт в добыче угля в Украине составляла почти 30%, то в 2017-м — почти 14%. С января по август 2018-го госшахты сократили добычу еще на 10,5%. Но у нас есть и положительные результаты, например, частные шахты ДТЭК, которые инвестируют миллиарды гривен, из года в год наращивают добычу. Это доказывает, что украинский уголь может быть конкурентоспособным в условиях рынка», — пишет Волынец на своей странице в сети Facebook.

По его словам, на Украине вырастет протестная активность горняков из-за нежелания правительства развивать госшахты.

«В такой ситуации важно использовать уже накопленный опыт, иначе протестные движения шахтеров будут усиливаться и расти, как это сейчас происходит на государственных предприятиях «Селидовуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь» и «Лисичанскуголь». Стремительное сокращение доли государственных угледобывающих предприятий — результат неумелой государственной политики, которая не отражает реального положения вещей в отрасли», — подытожил Волынец.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.

Напомним, с 1 апреля 2017 года минэнергоугля Украины подняло стоимость угля для госшахт до 2535 грн. (90 долл.) за тонну. В ведомстве отмечали, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике «Роттердам плюс» для декабря 2017-го — марта 2018 года.