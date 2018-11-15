МВФ: мы ждем, когда Киев еще раз повысит тарифы на отопление

Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Украина должна поднять тарифы на отопление для населения, чтобы согласовать с МВФ новую программу кредитования, заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в Вашингтоне, сообщает 15 ноября УНИАН.

По его словам, исполнительный совет МВФ готов согласовать программу с Украиной на 14 месяцев, однако для этого Верховная рада должны утвердить госбюджет на 2019 год, а правительство Украины — повысить тарифы на отопление.

Напомним, новая программа кредитования для Украины — это предоставление МВФ $3,9 млрд. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, что этот кредит позволит Украине поднять рост ВВП на уровень 5−7%.

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