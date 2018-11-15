Бюджет Ивановской области на 2019 год принят в первом чтении

Иваново, , 18:18 — REGNUM Бюджет Ивановской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят в первом чтении на заседании областной думы 15 ноября, сообщила пресс-служба облдумы. Депутаты утвердили основные характеристики бюджета на ближайшие три года.

Доходы региона в 2019 году, согласно проекту бюджета, представленному депутатами руководителем департамента финансов Любовью Яковлевой, запланированы в объеме 36,7 млрд рублей, расходы — 36,3 млрд рублей. Таким образом, бюджет на 2019 год (а также на 2020−2021) запланирован с дефицитом.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) бюджета Ивановской области в 2019 году, как планируется, составят 20,3 млрд рублей — это на 700 с лишним миллионов рублей больше, чем ожидается по итогам исполнения бюджета 2018 года. Еще 16,4 млрд составят поступления из федерального бюджета, однако, как отмечалось, сумма может измениться: пока неизвестен размер федеральной дотации на бюджетную сбалансированность. Более 65% расходов бюджета в 2019 году будет направлено на социальную сферу, треть расходов (11,6 млрд) будут направлены муниципалитетам в качестве межбюджетных трансфертов.

Отметим, что бюджет региона на 2018 год был со следующими параметрами: 37,49 млрд рублей — доходы, 37,34 млрд рублей — расходы.