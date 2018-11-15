Инвестиции в Югру: «Есть проблемы на внешнем международном периметре»

Ханты-Мансийск, , 18:00 — REGNUM «Северсталь», центр «Бажен», «Берёзка-газ» — основные инвесторы в Югру в 2018 году. К финалу года ожидается получить в общем объёме более 960 млрд рублей инвестиций в регион, сообщила на пресс-конференции 15 ноября 2018 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Есть проблемы на внешнем международном периметре: то одно событие происходит, то другое, которое влияет на поведение инвесторов, если говорить о внешних. Но и к местным это тоже относится, потому что многие российские отечественные бизнес-структуры интегрированы в международный бизнес. Любые ограничения, которые так или иначе могут влиять на то или иное направление деятельности, безусловно, сказываются на инвестиционной активности», — пояснила глава Югры.

Предприятие «Северстали» расположится в Сургутском районе — «такой промышленно-логистический парк». Центр «Бажен» — полигон, на котором будут отрабатываться технологии и оборудование для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. «Берёзка газ» планирует инвестировать в уже созданное предприятие по утилизации попутного нефтяного газа с месторождений в районе деревни Шапша и поселка Салым. Кроме того губернатор ХМАО сообщила о региональном портфеле проектов с предприятием «Конверсия».

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