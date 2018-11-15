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Киев ждет роста инвестиций после передачи морских портов в концессии

Экономика

Порты будут передаваться на десять, 25 и 49 лет

Киев, 15 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  В течение пяти лет инвестиции в портовую отрасль Украины составят не менее $3 млрд, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая перед студентами в Николаеве, сообщает 15 ноября УНИАН.

По его словам, инвестиции будут поступать за счет передачи портов в концессии — то есть государственно-частное управление. Омелян отметил, что Верховная рада уже приняла в первом чтении закон о концессиях. По закону правительство в первую очередь передаст международным компаниям именно порты на срок десять, 25 и 49 лет.

Министр добавил, что новая форма сотрудничества государства с частным капиталом привлечет в 2−3 раза больше инвестиций, чем до этого.

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Напомним, ранее министерство инфраструктуры Украины заявило, что морской торговый порт «Южный», который планируется передать в концессию, после этого будет продан.

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