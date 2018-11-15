Крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС ждет обновление

Махачкала, , 17:37 — REGNUM Чиркейская гидроэлектростанция, расположенная в Буйнакском районе Дагестана, будет реконструирована. На реализацию проекта инвестируют более 10 млрд рублей. Об этом 15 ноября на встрече с руководителем республики Владимиром Васильевым рассказал генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

В течение 10 лет будут проведены работы по замене гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, а также увеличению мощности не только Чиркейской, но Миатлинской и Чирьюртовской станций.

Шульгин подчеркнул, что для Дагестана подобные шаги — это не только повышение надежности энергоснабжения и безопасности ГЭС, но и последующий рост налоговых поступлений. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа и разработана «дорожная карта» проекта.

Напомним, Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак, у посёлка Дубки и на сегодняшний день является самой мощной гидроэлектростанцией на Северном Кавказе. Лишь за исключением Тишиклинской дамбы она входит в состав Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».

Строительство станции было начато в июне 1963 года по приказу Минэнерго СССР. А спустя 11,5 лет, 22 декабря 1974 года, был пущен её первый гидроагрегат.

Читайте также: В Дагестане отреставрируют старейшую мечеть в России