Четверг, 15 Ноября 2018 года
19:09:29 МСК

Крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС ждет обновление

Экономика

Стоимость проекта превышает 10 млрд рублей

Крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС ждет обновление
Andshel
Чиркейская ГЭС

Махачкала, 15 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Чиркейская гидроэлектростанция, расположенная в Буйнакском районе Дагестана, будет реконструирована. На реализацию проекта инвестируют более 10 млрд рублей. Об этом 15 ноября на встрече с руководителем республики Владимиром Васильевым рассказал генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

В течение 10 лет будут проведены работы по замене гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, а также увеличению мощности не только Чиркейской, но Миатлинской и Чирьюртовской станций.

Шульгин подчеркнул, что для Дагестана подобные шаги — это не только повышение надежности энергоснабжения и безопасности ГЭС, но и последующий рост налоговых поступлений. В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа и разработана «дорожная карта» проекта.

Напомним, Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак, у посёлка Дубки и на сегодняшний день является самой мощной гидроэлектростанцией на Северном Кавказе. Лишь за исключением Тишиклинской дамбы она входит в состав Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».

Строительство станции было начато в июне 1963 года по приказу Минэнерго СССР. А спустя 11,5 лет, 22 декабря 1974 года, был пущен её первый гидроагрегат.

Читайте также: В Дагестане отреставрируют старейшую мечеть в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гидроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить