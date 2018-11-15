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Нефтедобыча и Северный широтный ход: глава Югры о поручениях Путина

Экономика

Поручения президента России губернатору ХМАО отрабатываются с соответствующими ведомствами

Ханты-Мансийск, 15 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  Во время визита президента России в Югру, «журналисты написали обо всём, даже о том, чего не было». Не сказали они о поручениях президента главе региона. Об этом сообщила на пресс-конференции 15 ноября 2018 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Есть поручения президента Российской Федерации и мы отрабатываем их с ведомствами. Один из них — инфраструктурный вопрос о необходимости строительства двух мостов и Северный широтный ход, соединение с Томском. Блок вопросов связан с диверсификацией нефтегазодобычи в нашем регионе. Вопрос вовлечения в оборот геологической информации о месторождениях. Тема, связанная с новым режимом налогообложения. Всем известно, что компании, которые занимаются нефтедобычей в нашем регионе несут самую большую налоговую нагрузку — это менее всего льготируемый вид деятельности. Всё это существенно влияет на доходную базу нашего региона. И в этой связи мы заинтересованы, чтобы у нас увеличивался объём добычи углеводородов. И настаиваем на том, чтобы и Российская Федерация должным образом регулировала эту тему», — сообщила Наталья Комарова.

Также была на встрече с президентом Владимиром Путиным речь шла об имущества Минобороны на территории города Ханты-Мансийска.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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