В Крыму обещают устранить все налоговые перекосы в земельной сфере

Симферополь, , 17:29 — REGNUM В следующем году власти Крыма обещают бросить все силы на устранение перекосов в сфере земельной оценки и налогообложения. Об этом на совещании правительства РК с представителями бизнеса 15 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Постановление о применении кадастровой стоимости для расчёта земельного налога и арендной платы при аренде земельных участков, расположенных на территории Крыма, вступит в силу 1 января 2020 года. Мы бросим все силы на то, чтобы оценка земельных участков и, соответственно, поступающие налоги были справедливыми», — отметил глава РК.

По его словам, анализ ситуации показал, что если сейчас применить это постановление, то стоимость аренды и у физических, и у юридических лиц может вырасти по различным направлениям от двух до 20 раз, что для Крыма неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве РК сообщили, что договорились с правительством РФ о продлении на полуострове особого режима в сфере градостроительства до 2022−2023 годов.