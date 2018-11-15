Комитеты Ярославской думы поддержали поправки в Социальный кодекс

Ярославль, , 17:20 — REGNUM На совместном заседание комитетов Ярославской областной Думы по здравоохранению и образованию было принято решение поддержать поправки в Социальный кодекс Ярославской области, однако голосовать членам комитета по здравоохранению пришлось два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Законопроект, внесённый на рассмотрение регионального парламента губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, предусматривает приостановление моратория на снижение мер социальной поддержки населения. Одновременно с этим предлагается измерить подходы к определению категорий граждан, имеющих права на такую помощь.

«В правительстве области эти новшества называют «введением адресности», хотя, по сути, речь о сокращение ряда мер социальной поддержки школьников, студентов, родителей, педагогов и медиков. Отменяются льготы по коммунальным платежам для сельских врачей и учителей, частично оплачивать питание детей теперь предлагают лишь очень ограниченному кругу лиц. Мы всё дальше и дальше уходим от понятия «социальное государство. Это неприемлемо», — заявила Елена Кузнецова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Дискуссия депутатов была достаточно бурной, но увидеть её жители области не смогли, он-лайн трансляция из зала заседания неожиданно «сломалась».

В итоге комитеты поддержали поправки в Социальный кодекс. Правда для этого пришлось вмешаться заместителю председателя думы Николаю Александрычеву, который призвал коллег из «Единой России» подойти к голосованию более ответственно. Необходимое число голосов законопроект получил лишь после второй попытки голосования.

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