Делягин про оздоровление банковской системы: задачей ЦБ РФ было уничтожение

Москва, , 17:23 — REGNUM В РФ было уничтожено большое количество вполне добросовестных банков, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, выступая на конгрессе финансистов в Алма-Ате, заявила, что за пять лет её ведомство отозвало лицензии более чем у 400 банков и санировало больше 30.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что задачей Банка России было уничтожение банков, а не их оздоровление, — сказал Делягин. — Человек с гордостью говорит о том, что он уничтожил банков почти в 10 раз больше, чем санировал. Это признательные показания. Кроме того, госпожа Набиуллина более чем в два раза сократила численность банков РФ за время своей работы. Сейчас банков в РФ менее 500, и было уничтожено большое количество банков вполне добросовестных. В Казахстане Набиуллина, возглавляй она тамошний регулятор, уже находилась бы под следствием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, в РФ растёт недоверие населения к российской банковской системе.

«Население начинает постепенно прозревать и понимать, что российская банковская система дышит на ладан, — сказал Жуковский. — Есть чёткое осознание того, что дыра в банковской система колоссальна, и она намного превышает те официальные оценки, которые называет Центробанк РФ».

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