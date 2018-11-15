Тамбовщина получит 1 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Тамбов, , 17:05 — REGNUM На финансирование работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2019—2024 годы Тамбовской области будет выделено более 1,92 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Из них более 1,7 млрд рублей — средства федерального бюджета.

С 2019 года возобновляется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» стал составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». На финансовое обеспечение работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда с 2019 по 2024 годы в Тамбовской области будет выделено более 1,92 млрд рублей. Из них более 1 млрд 70 млн рублей — средства федерального бюджета.

«Любые успехи в экономике, сельском хозяйстве, культуре, социальной сфере сводятся на нет, если в ЖКХ — непорядок. Уют в домах — это крайне важно», — отмечает губернатор Александр Никитин.

Реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда он уделял особое внимание. Благодаря чему в 2016 году Тамбовская область досрочно завершила действующую тогда программу.

За восемь лет (с 2009 по 2016 годы) в регионе удалось расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, а это — 74,07 тыс. кв. метров. Были обеспечены комфортные и безопасные условия проживания для 2 108 семей (5 020 человек).

Однако время идет. Ветшает и жилищный фонд. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» рассчитан на расселение многоквартирных домов, которые признаны аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года. В соответствии с новыми требованиями, специалисты управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области начали разработку регионального проекта. Его необходимо утвердить до 1 апреля 2019 года.

Региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда будет рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1490 человек. Речь идёт о 26 760 кв. метров аварийного жилья.